FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Showa" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.04 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.190,50 +0,08% +12,32% Euro-Stoxx-50 4.019,82 +0,20% +13,15% Stoxx-50 3.397,90 +0,23% +9,32% DAX 15.309,94 +0,40% +11,60% FTSE 6.981,54 +0,53% +7,50% CAC 6.313,15 +0,63% +13,72% Nikkei-225 29.053,97 +0,21% +5,87% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,24% -0,52

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 62,94 +0,5% 0,29 +30,0% Brent/ICE 66,61 66,42 +0,3% 0,19 +29,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.766,51 1.776,94 -0,6% -10,42 -6,9% Silber (Spot) 25,91 26,26 -1,4% -0,36 -1,9% Platin (Spot) 1.219,68 1.232,08 -1,0% -12,40 +14,0% Kupfer-Future 4,47 4,49 -0,5% -0,02 +26,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte den dritten Tag in Folge mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Lethargie am Markt begründen Händler wie schon in den Vortagen mit den Ergebnissen der US-Notenbanksitzung. Diese werden dem Markt im späten Geschäft mitgeteilt, bis dahin dürfte weiterhin nicht viel passieren. Einerseits erwartet eine Mehrheit der Börsianer ein Festhalten an der ultralockeren Geldpolitik, andererseits steigt die Skepsis, ob dem angesichts steigender Konjunktur- und Inflationserwartungen tatsächlich so sein wird. Die US-Notenbank könnte früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, heißt es. Ein weiterer Grund für Zurückhaltung ist die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden am Abend (Ortszeit), also erst nach Börsenschluss an Wall Street. Biden könnte neue Details seiner Steuerpläne erläutern.

Im Technologiesektor haben indes einige Schwergewichte Geschäftszahlen vorgelegt, die aber kaum Einfluss auf den Gesamtmarkt zeigen.

Alphabet klettern vorbörslich um 5,2 Prozent. Der Google-Mutterkonzern hat in seinem ersten Quartal Umsatzrekorde gebrochen und den Gewinn mehr als verdoppelt. Die Erwartungen der Analysten wurden klar geschlagen.

Microsoft (-2,2%) reagieren negativ auf die Geschäftszahlen, die umsatz- und gewinnseitig besser als erwartet ausgefallen sind. Die Aktie sei vor dem Zahlenausweis stark gelaufen, versuchen Marktteilnehmer eine Erklärung der Kursreaktion. Anders verwiesen auf das Geschäft mit Surface-Laptops, das im laufenden Jahr wegen Lieferengpässen bei Chips sinken dürfte.

Für AMD geht es um 4,5 Prozent nach oben. Der Chiphersteller und große Intel-Konkurrent berichtet ebenfalls über einen Umsatzrekord dank einer mehr als Verdopplung der Umsätze in seinen Datencentern. Auch mit dem Nettogewinn von 555 Millionen Dollar im Quartal schnitt AMD klar besser ab als vom Markt erwartet und erhöhte zudem den Umsatzausblick.

Texas Instruments verlieren nach Zahlenausweis 2,7 Prozent.

Amgen verfehlte bei Gewinn und Umsatz die Erwartungen, worauf die Biotechnologieaktie um 3,2 Prozent.

Starbucks blieb mit dem Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres leicht unter der Erwartung. Den Umsatzausblick hob die Kaffeehauskette zwar an, bewegt sich damit aber im Rahmen der bereits kursierenden Schätzungen. Der Kurs kam um 1,3 Prozent zurück.

Der Kreditkartenkonzern Visa (+1,3%) verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, die Zahlen waren aber immer noch besser als am Markt erwartet worden war.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV

15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Zwischenbericht 1Q

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Katek SE, Ende der Zeichungsfrist, Bekanntgabe Ausgabepreis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q

- DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis. 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Abend bleibt es an den Börsen ruhig. Erwartet wird, dass die US-Notenbank ihre sehr lockere Geldpolitik und damit auch die monatlichen Anleihekäufe von 120 Milliarden Dollar bestätigt. Ähnlich wie die EZB dürfte die US-Notenbank eine Diskussion um einen Ausstieg noch vermeiden. Den stärksten Sektor in Europa stellen die Bankenwerte mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 0,9 Prozent. Hier beeindruckt vor allem die Deutsche Bank (+9,2%) mit ihren Erstquartalszahlen. Positiv überrascht hat daneben loyds Banking (+4,2%), deren Vorsteuergewinn erheblich über dem des Vorjahresquartals lag und die Erwartungen der Citi deutlich übertraf. Besser als erwartet ist dank einer niedrigeren Risikovorsorge auch Santander ins Jahr 2021 gestartet. Die Aktie legt um 0,6 Prozent zu. Auf wenig Begeisterung stoßen die Zahlen von DWS (-2,6%). Das "Haar in der Suppe" seien hier die Nettozuflüsse, heißt es. Für WPP geht es nach sehr starken Zahlen um 3,6 Prozent nach oben. Gut kommen Zahlen und Ausblick von Delivery Hero (+9,2%) an. Die ausführlichen Geschäftszahlen von Covestro (-0,2%) lagen hingegen "nur" im Rahmen der Erwartungen. Keine großen Überraschungen sehen Marktteilnehmer auch in den Zahlen von Kion (-2,2%) und Symrise (-1,5%). Um 2,3 Prozent aufwärts geht es mit Telekom Austria. Das österreichische Unternehmen profitiere "von dem Digitalisierungsschub durch die Pandemie-Welle", kommentiert ein Händler. Sanofi (+2%) ziehen nach ihrem Quartalsbericht deutlich an, obwohl der französische Pharmakonzern einen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet hat. "Umsatz und Marge liegen leicht über den Erwartungen", so ein Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,2070 -0,17% 1,2067 1,2080 -1,2% EUR/JPY 131,49 +0,05% 131,47 131,12 +4,3% EUR/CHF 1,1042 -0,13% 1,1060 1,1036 +2,1% EUR/GBP 0,8706 +0,13% 0,8692 0,8682 -2,5% USD/JPY 108,95 +0,22% 108,95 108,54 +5,5% GBP/USD 1,3863 -0,32% 1,3884 1,3914 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4816 +0,02% 6,4832 6,4788 -0,3% Bitcoin BTC/USD 54.755,00 -1,07% 54.151,75 55.137,00 +88,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit kleinen Gewinnen haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Viele Blicke seien auf die Beschlüsse der US-Notenbank später am Tag gerichtet gewesen, hieß es. In Tokio ging es für den Nikkei knapp nach oben, in Australien legte das Börsenbarometer etwas mehr zu. Dort stützten neue Verbraucherpreisdaten. Dass der Preisanstieg im ersten Quartal deutlich weniger stark als erwartet ausfiel, dämpfte Spekulationen über eine straffere Geldpolitik. Abzulesen war das auch am schwächeren Austral-Dollar. Während die chinesischen Börsen etwas fester tendierten, war Seoul mit einem Minus von 1,1 Prozent der Tagesausreißer nach unten. Dort war es zuletzt mehrere Tage in Folge nach oben gegangen. Zudem belasteten deutlichere Kursverluste bei Schwergewichten wie Samsung Electronics und SK Hynix. In Schanghai ging es für Kweichow Moutai um 2,5 Prozent nach unten. Der Branntweinhersteller hatte das niedrigste Nettogewinnwachstum seit sieben Jahren erzielt. In Seoul schnitt der Chiphersteller SK Hynix (-3,7%) unter den Erwartungen ab. Samsung Electronics büßten 1,0 Prozent ein. Amorepacific (+4,5%) profitierten von stark ausgefallenen Quartalszahlen. In Tokio konnte der Automobilzulieferer Denso mit seinen Quartalsergebnissen überzeugen. Die Aktie legte um 6,5 Prozent zu, auch gestützt von einem erhöhten Ausblick. Fuji Electric machten unmittelbar vor der Vorlage der Quartalszahlen nach Handelsschluss einen Satz um 12,6 Prozent nach oben. Ähnlich bei Sony, hier betrug das Plus vor den Quartalszahlen 3,1 Prozent. Japan Exchange Group stiegen nach dem Geschäftsausweis um 0,8 Prozent. Um 3,1 Prozent aufwärts ging es in Sydney für Mirvac. Das Immobilienunternehmen hob überraschend den Ausblick an. Suncorp (+0,8%) wurden gestützt vom Verkauf eines Geschäftsbereichs.

CREDIT

