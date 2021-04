Die Aktie von Delivery Hero gewinnt am Mittwoch rund 9% an Wert und hat damit den Abstand zum Allzeithoch, welches Anfang des Jahres bei 145,40 Euro ausgebildet wurde, auf rund 4% verringert. Zu Beginn der Sitzung brach der Kurs nach oben aus dem steigenden Trendkanal aus, was sich seit Mitte April als schwer erwies. Mit dem neuen April-Hoch wird der Impuls, der vor fast zwei Monaten an der 100-Euro-Marke gestartet wurde, fortgesetzt. Die damalige Korrektur wurde am 78,6% Fibonacci Retracement gestoppt. ...

