Zürich (awp) - Der Telekomkonzern Swisscom veröffentlicht am Donnerstag, 29. April, die Ergebnisse zum ersten Quartal 2021. Zum AWP-Konsens haben insgesamt vier Analysten beigetragen. Q1 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2020A Umsatz 2698 2737 EBITDA 1076 1111 Reingewinn 353 394 FOKUS: Die Flut an Sonderangeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...