Zur Wochenmitte notiert der deutsche Leitindex rund 0,3% im Plus bei 15.300 Punkten. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem die Deutsche Bank - die mit einem Plus von über 7% an der DAX-Spitze notiert - und das DAX-Schlusslicht Bayer. Neben der Berichtssaison könnte auch die Fed für zusätzliche Spannung sorgen. Die amerikanische Notenbank hält am Abend ihre Zinssitzung ab. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Bayer (WKN BAY001) Unter hohen Umsätzen in Stuttgart notiert die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...