Uhren im Trend: Grün ist das neue Blau!

Back to Nature: Im Frühling wird nicht nur die Natur wieder grüner, sondern auch an den Handgelenken tritt Grün in den Vordergrund. Denn die Farbe Grün ist bei Uhren ein großes Trend-Thema. Immer mehr Uhrenmanufakturen folgen dem Trend und setzen bei ihren Zifferblättern auf verschiedene Grüntöne - von frischem Hellgrün, über Pistaziengrün, Olivgrün bis hin zu dunklem Metallic-Grün.

Bildquelle: Glashütter Uhrenbetrieb GmbH

Die Farbe Grün steht für Hoffnung und strahlt Ruhe und Zuversicht aus. Grün folgt damit dem Trend der blauen Zifferblätter, die einst Farbe in die Welt der vorwiegend schwarzen, weißen, silber- oder goldfarbenen Zifferblätter brachte.

Doch ist Grün etwas auffallender als Blau und mehr für die Individualisten unter den Uhrenträgern geeignet, die sich etwas trauen. Auf der diesjährigen Messe Watches & Wonders im April in Genf, die ausschließlich virtuell stattfand, konnten grüne Uhren in den Kollektionen vieler Hersteller entdeckt werden. Wer sich mit dem Gedanken beschäftigt, eine neue Uhr anzuschaffen, sollte sich unbedingt mit der Farbe Grün beschäftigen.

Die PanoMaticLunar bekommt sattes Grün

Die neue PanoMaticLunar von Glashütte Original ist ein besonderer Blickfang. Zu dem klassischen runden 40 mm-Gehäuse und dem traditionellen Armband wurde ein ungewöhnliches, asymmetrisches Zifferblatt kombiniert. Der Farbverlauf des handgefertigten Zifferblatts changiert die Farbe von einem intensiven Dunkelgrün im Zentrum bis hin zu einem schwarzen Farbton am Rand.

Das Gehäuse und die Krone aus Rotgold bilden einen perfekten Kontrast zum satten Grün. Ausgestattet ist die stilvolle Uhr mit einem Automatikwerk Kaliber 90-02 mit dezentralem Rotor. Für Glashütter Original Uhren typisch ist ihre Duplex-Schwanenhalsfeinregulierung.

Den vollständigen Artikel lesen ...