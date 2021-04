Koblenz (ots) - LinkedIn geht gegen Kontaktspam vor und rollt dafür ein neues Update aus, das auch in Deutschland schon angekommen ist. Das oben gezeigte Popup erhalten einzelne Anwender, die über 100 Kontaktanfragen in der Woche versenden."Mit dieser Begrenzung will LinkedIn die zunehmenden Akquisemaßnahmen einiger Nutzer eindämmen", sagt Andreas Baulig, Marketingexperte von der Baulig Consulting GmbH. "Außerdem will LinkedIn natürlich Geld verdienen - bezahlte InMails, also Nachrichten, können nach wie vor gegen Bezahlung ohne große Einschränkung versendet werden."Das Update wird vor allem im B2B-Umfeld starke Auswirkungen haben: "Ein Limit von 100 klingt vielleicht viel, das sind aber nur 20 Anfragen an einem Werktag. Das ist viel weniger, als die meisten Akquisiteure auf LinkedIn täglich versenden und wird dementsprechend einen großen Einfluss auf alle Firmen haben, die bislang Geschäftskunden auf LinkedIn angesprochen haben", so Baulig weiter.Laut vielen LinkedIn-bezogenen Websites sowie LinkedIn-Support-Vertretern wird die neue Begrenzung für jedes Profil in LinkedIn eingeführt. Derzeit ist nicht jeder LinkedIn-Account limitiert, aber es scheint, dass LinkedIn die neuen Limits bei einem Teil seiner Nutzer testet, es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie für alle implementiert werden. Wenn Nutzer das Limit erreicht haben, können sie nur bis zur nächsten Woche zu warten. Auch das Zurückziehen von Einladungen oder der Wechsel in ein bezahltes LinkedIn-Modell helfen nicht."Eine Alternative könnte jetzt sein, LinkedIn verstärkt als Suchmaschine einzusetzen, um potenzielle Kunden zu finden", so Andreas Baulig. Massen-Akquise auf der Plattform sei jetzt auf jeden Fall nicht mehr so leicht möglich.Pressekontakt:Ruben Schäferpresse@bauligconsulting.deTel: +49 179 4335540Original-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143369/4901654