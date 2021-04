Mainz (ots) - Lola Bouvier (Chloé Jouannet) war einst ein gefeierter Star im Eiskunstlauf, heute sitzt sie frustriert an der Kasse eines Sportgeschäfts und träumt nur noch vom Ruhm. Die neue zehnteilige Comedyserie "Derby Girl" läuft als Deutschlandpremiere und im Binge am Freitag, 30. April 2021, um 23.30 Uhr, in ZDFneo. Ab Samstag, 1. Mai 2021, 10.00 Uhr, bis Samstag, 26. Juni 2021, sind alle Folgen in der ZDFmediathek abrufbar.Zehn Jahre ist es her, dass Lola vor lauter Ehrgeiz ihrer Konkurrentin mit dem Schlittschuh einen Finger abtrennte. Damit war der Traum vom Olympiasieg ausgeträumt, ihre Karriere von jetzt auf gleich vorbei. Aber Lola möchte wieder berühmt sein, und so startet sie im Roller Derby ihr Glück. Ihr Ziel: Als berühmtester "Roller-Derby-Champion" gefeiert zu werden. Das beste Team der Liga lässt sie allerdings abblitzen, und Lola will fast schon wieder hinschmeißen. Die "Cannibal Licornes" hingegen würden ihr eine Chance geben. Soll sie ihre Pirouetten beim schlechtesten Team der Liga drehen? Das wäre unter ihrer Würde - denkt sie. Lola lässt sich schließlich auf die "Cannibal Licornes" ein und findet unerwartet Rückhalt in einer Gruppe von Mädchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit vielen Umwegen und skurrilen Erlebnissen wachsen sie zu einem unschlagbaren Team zusammen, in dem Freundschaft die Hauptrolle spielt.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derbygirlPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/derby-girl/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4901691