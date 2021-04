Die Schlagzahl in der laufenden Berichtssaison nimmt nun von Tag zu Tag weiter zu. Heute hat die Deutsche Bank (WKN 514000) überraschend einen Milliardengewinn für das erste Quartal gemeldet. Ist das der Startschuss für ein langfristiges Comeback? Sony (WKN 853687) wiederum profitierte von der starken Nachfrage nach der neuen PlayStation. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie? Und in den USA haben gestern die ersten IT-Giganten ihre Bücher geöffnet. Dabei konnten Microsoft (WKN 870747), AMD (WKN 863186) und Alphabet (WKN A14Y6F) einmal mehr die Schätzungen schlagen. Doch die Reaktionen der Anleger im Anschluss an die Veröffentlichungen fielen sehr unterschiedlich aus. Warum? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.