Der teilstaatliche Konzern erweitert sein seit 2014 bestehendes Paketzentrum in Allhaming (OÖ) um eine Grundstücksfläche von rund 125.000 Quadratmeter. Dadurch soll die Sorterleistung bis Ende 2022 von derzeit 10.500 auf bis zu 32.000 Pakete pro Stunde steigen, gab die Post bekannt. Am Mittwoch war Spatenstich. Der Ausbau schaffe 200 neue Arbeitsplätze in der Region. Aktuell sind über 700 Personen ...

