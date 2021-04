Elastrin Therapeutics Inc. ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das Plattformtechnologie nutzt, um Therapeutika zu entwickeln, die verkalktes Gewebe und Organe wieder geschmeidig machen. Das Unternehmen gibt die Ernennung von Dr. Pedro M. Quintana Diez zum Chief Medical Officer bekannt. Pedro wird künftig für die klinische und regulatorische Strategie und die Planung und Durchführung der klinischen Entwicklungspläne des Unternehmens verantwortlich sein.

"Wir freuen uns in dieser bewegten Zeit, Dr. Pedro M. Quintana Diez mit seinem beeindruckendem Fachwissen und seiner großen Erfahrung für Elastrin an Bord zu bringen", sagt Dr. Matthias Breugelmans, Vorstandsvorsitzender von Elastrin Therapeutics. "Sein umfassendes Wissen in der Herz-Kreislauf-Forschung und Medizin, sowohl aus industrieller als auch aus akademischer Sicht, ist eine wertvolle Ergänzung für Elastrin, um sich auf klinische Studien vorzubereiten. Seine Erfahrung darin, Programme von der frühen Entwicklungsphase zu kommerziellen Produkten zu begleiten wird maßgeblich zur Entwicklung unserer neuartigen Therapien zur Umkehrung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den nächsten Jahren beitragen ", erklärt Prof. Naren Vyavahare, wissenschaftlicher Leiter bei Elastrin Therapeutics.

"Elastrins einzigartiger Ansatz im Bereich Herz-Kreislauf-System stellt eine neue Generation bahnbrechender regenerativer Therapien für lebensbedrohlichste Erkrankungen dar und hat das Potenzial, den Krankheitsverlauf umzukehren. Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein", sagt Pedro M. Dr. med. Quintana Diez, Chief Medical Officer bei Elastrin Therapeutics. "Ich freue mich darauf, die Entwicklung unseres Leitwirkstoffs ETI-001 fortzusetzen und an der Erweiterung der Produktpipeline des Unternehmens zu arbeiten."

Dr. Pedro M. Quintana Diez, M. D., ist Internist mit über 20 Jahren Erfahrung in klinischer Entwicklung in der internationalen Biotech- und Pharmaindustrie. Bevor er zu Elastrin Therapeutics kam, war Pedro als Chief Medical Officer bei Sensory Sciences LLC tätig und hatte VP- und Führungspositionen bei Grunenthal, Abbvie und ParinGenix inne, wo er klinische Strategien und Pläne über sämtliche Phasen klinischer Entwicklung durch wichtige Entscheidungen zum Lebenszyklusmanagement entwickelte Vor seiner Tätigkeit in diesen Positionen leitete Pedro die Entwicklungen der Phasen II und III bei Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen. Seine Erfahrung bei der Einreichung von INDs und CTAs sowie in der Atemwegs- und Entzündungsforschung werden die Produktpipeline des Unternehmens weiter aufwerten.

"Elastrin wird stark von Pedros jahrzehntelanger Erfahrung im kardiovaskulären Bereich profitieren und bald beweisen, dass Verjüngungstherapien beim Menschen real sind", bestätigte Patrick Burgermeister, Vorstandsmitglied bei Elastrin Therapeutics und Partner bei Hauptinvestor Kizoo.

Über Elastrin Therapeutics Inc.

Elastrin Therapeutics ist ein in South Carolina ansässiges Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Therapien entwickelt, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen rückgängig zu machen. Die zugrunde liegende Technologie wurde von Dr. Naren Vyavahare in den letzten 20 Jahren an der Clemson University entwickelt. Das Team hat eine geschützte Plattform geschaffen, die auf abgebautes Elastin abzielt und es wiederherstellt, indem es die schädliche Verkalkung entfernt, die die Arterien versteift. Die Plattform verbessert die Wirksamkeit von Arzneimitteln erheblich und beseitigt Nebenwirkungen durch die Kombination von Partikeldesign und Elastin-Targeting.

Weitere Informationen: www.elastrin-therapeutics.com

Über KIZOO

KIZOO bietet Betreuung, Start- und Frühphasenfinanzierung mit Schwerpunkt auf Rejuvenation Biotech. Nachdem Kizoo bereits über langjährige Erfahrung als Unternehmer, VC und Mentor in wachstumsstarken Technologie- und Biotech-Unternehmen verfügt und mehrere Exits und einen enormen Wert für Gründer geschaffen hat, bringt es seine Erfahrung nun in den aufstrebenden Markt der Rejuvenation Biotechnologie ein. Kizoo sieht darin eine junge Branche mit viel Potential, eines Tages zu den größten Technologiemärkten von heute heranzuwachsen.

Als Teil der Forever Healthy Group unterstützt Kizoo unmittelbar die Gründung von Startups, die die Erforschung der Ursachen des Alterns in Therapien und Dienstleistungen für die Anwendung beim Menschen umwandeln. Investiert wurde bereits in Cellvie, Underdog, Revel Pharmaceuticals und andere.

Zu den weiteren Initiativen von Forever Healthy gehören die Evaluation neuer Verjüngungstherapien, die evidenzbasierte Kuration des weltweit neuesten medizinischen Wissens, die Finanzierung von Forschungsprojekten zu den eigentlichen Ursachen des Alterns und die Ausrichtung der jährlichen Undoing Aging Conference.

Weitere Informationen:

www.kizoo.com

www.forever-healthy.org

