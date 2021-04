Das Unternehmen erweitert seine Präsenz auf dem US-Markt und stärkt mit fünf Billionen zusätzlichen B2C-Interaktionen pro Jahr seine Führungsposition.

Durch die Übernahme erweitert MessageBird sein Kundenportfolio um einige der größten amerikanischen Marken wie Disney, Zillow, PayPal, The New York Times, Adobe, LinkedIn, Pinterest und JP Morgan

Das kombinierte Unternehmen wird mit 700 Mitarbeitern mehr als 25.000 Kunden betreuen und dabei ein hochgerechnetes Jahresergebnis (Run Rate) von über 500 Millionen US-Dollar erzielen.

Die Übernahme wird die größte jemals in Europa durchgeführte Serie-C- Finanzierung und die zweitgrößte diesseits und jenseits des Atlantiks.

MessageBird, die weltweit führende Omnichannel-Kommunikationsplattform, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens SparkPost bekannt. Der Wert von SparkPost, der weltweit ersten und einzigen Predictive-E-Mail-Intelligence-Plattform, wird auf 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Abschluss der Transaktion wird nach Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im zweiten Quartal erwartet.

Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt für MessageBird beim Aufbau einer globalen Omnichannel-Plattform, mit der die Kommunikation mit einem Unternehmen so einfach und natürlich abläuft wie ein Gespräch unter Freunden.

"Die Kommunikation der Zukunft verläuft nicht isoliert, sondern über möglichst viele verschiedene Kanäle", sagt Robert Vis, CEO von MessageBird. "Durch die Übernahme von SparkPost erweitern wir unsere Fähigkeit, Kunden über E-Mail als leistungsstarkem Wertschöpfungskanal mit kontextbezogenen, relevanten Informationen zu versorgen. Wir sind außerdem begeistert, dass wir mit unserem global operierenden Unternehmen jetzt auch auf dem US-Markt vertreten sind. Wir werden die Übernahme als logischen und spannenden nächsten Schritt in unserer Mission nutzen, die führende Plattform der Wahl für Unternehmen zu sein, die mit ihren Kunden weltweit über jeden erdenklichen Kommunikationskanal kommunizieren."

"Durch den Zusammenschluss mit MessageBird können wir zukünftig all unseren Kunden einen breiteren und tieferen Mehrwert über alle digitalen Kommunikationskanäle hinweg bieten", sagt Rich Harris, CEO von SparkPost. "Unsere Unternehmen passen kulturell sehr gut zusammen, da beide Teams stolz darauf sind, Unternehmen zu bedienen und Kunden dabei zu unterstützen, überzeugende, flexible Lösungen für anspruchsvolle Geschäftsprobleme zu entwickeln."

"Eurazeo ist stolz darauf, Robert und das Team zu unterstützen", sagt Nathalie Kornhoff-Brüls, Managing Director bei Eurazeo Growth. "Mit seinem kompromisslosen Fokus auf Qualität revolutioniert MessageBird auch weiterhin die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Mit dem Erfolg der neuen Inbox- und Workflow-Automatisierungs-Tools und nun der Übernahme von SparkPost sehen wir MessageBird an einem Wendepunkt, der die Position des Unternehmens als weltweit führender Omnichannel-Plattform-Dienstleister weiter stärkt."

Die marktführende Plattform von MessageBird ermöglicht es Unternehmen, nahtlos mit ihren Kunden über deren täglich genutzte Kommunikationskanäle zu kommunizieren. MessageBird bietet seinen Kunden dabei unter anderem vorgefertigte Baukasten-Lösungen wie die auf den Kundenservice fokussierte Inbox, das Marcoms-Tool Campaign Builder und die Kommunikationslösung Video sowie eine vollständige API-Suite für Entwicklerteams.

Zu den Kommunikationskanälen, auf die Kunden über die MessageBird-Plattform zugreifen können, gehören bereits Live-Chat, Video, SMS, WhatsApp, Instagram, Google Business Messages, Apple Business Chat, Voice, Messenger, WeChat, RCS, Line und Telegram. Weltweit ist E-Mail nach wie vor der volumenstärkste Kommunikationskanal für Unternehmen. Mit der Übernahme von SparkPost wird die umfangreiche MessageBird-Suite um die branchenweit vertrauenswürdigste E-Mail-Versand-Plattform erweitert.

Die erweiterte Serie-C-Finanzierung von MessageBird ist mit 1 Milliarde US-Dollar die bisher größte derartige Finanzierungsrunde in Europa und die zweitgrößte auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Transaktion wurde, unter Beteiligung aller bestehenden Investoren, von Eurazeo, Tiger Global, Owl Rock sowie durch von BlackRock verwaltete Fonds und Konten finanziert. Nathalie Kornhoff-Brüls von Eurazeo wird zudem dem Vorstand von MessageBird beitreten.

Über MessageBird

MessageBird ermöglicht die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden über jeden Kanal, immer mit dem richtigen Kontext und in jedem Winkel der Erde. Die Produkte und Lösungen von MessageBird sind die grundlegenden Bausteine für die Geschäftskommunikation über bevorzugte Kanäle wie Live-Chat, Video, E-Mail, SMS, WhatsApp, Instagram, Google Business Messages, Apple Business Chat, Voice, Messenger, WeChat, RCS, Line und Telegram. Das 2011 in Amsterdam gegründete Unternehmen MessageBird verbindet Milliarden von Geräten und wird von fast 20.000 Kunden genutzt. MessageBird operiert über neun weltweite Hubs und ist stolz darauf, ein "Work Anywhere"-Unternehmen zu sein. www.messagebird.com

Über SparkPost

SparkPost ist die E-Mail-Optimierungsplattform, der am meisten vertraut wird. SparkPost hilft Versendern zuverlässig mit leistungsstarken Lösungen für die Planung, Ausführung und Optimierung ihrer E-Mail-Programme. Die SparkPost-Plattform stützt sich dabei auf das größte Datennetzwerk der Branche sowie ein Team von E-Mail-Experten, das Marken dabei hilft, jeden Aspekt ihres E-Mail-Programms zu optimieren und eine Sicherheits- und Compliance-Struktur, die selbst die am stärksten regulierten Branchen unterstützt. Mit 4-5 Billionen Sendungen pro Jahr ist SparkPost der weltweit größte Versender. Außerdem verfügt das Unternehmen über das weltweit größte Datennetzwerk, mit dem es Marken auf Unternehmensebene dabei unterstützt, datenbasierte Entscheidungen zur Verbesserung ihrer E-Mail-Performance zu treffen. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Versender wie die New York Times, Zillow, Adobe und Booking.comn SparkPost, um ihre E-Mails noch weiter zu verbessern. Erfahren Sie mehr unter www.sparkpost.com oder kontaktieren Sie uns über Twitter, LinkedIn oder den SparkPost Blog.

