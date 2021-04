Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Bilanzsaison ist im vollen Gange. Ein Tech-Riese nach dem anderen gewährt aktuell Einblick in die Bücher. Die großen Indizes an der Wall Street zeigen sich davon recht unbeeindruckt. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 sind vorbörslich kaum bewegt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alphabet, Microsoft, Starbucks und Boeing. Andreas Agly kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.