Bonn (ots) - Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. In Indien ist die Lage derzeit besonders dramatisch. Ursache ist eine neue Coronavirus-Mutante. Verzweifelt werden freie Krankenhausbetten gesucht. Derweil läuft in Großbritannien dank der Impfkampagne von Premierminister Johnson das soziale Leben wieder an. Auf dem afrikanischen Kontinent verläuft die Impfkampagne dagegen nur schleppend. Helfen soll das internationale Hilfsprogramm Covax.Welche Länder kommen gut durch die Pandemie? Wie lässt sich das Virus weltweit bekämpfen? Wie können auch ärmere Länder vom Impfstoffangebot profitieren?Alexander Kähler diskutiert mit:- Sibylle Licht, ARD Neu Delhi- Malcolm Ohanwe, Journalist und Podcaster- Vendeline von Bredow, The Economist- Dieuwke van Ooij, Nieuwsuur/ Niederlande