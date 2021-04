Die 2019 von Fastly, Intel, Mozilla und Red Hat gestartete Bytecode Alliance will nicht länger als loser Zusammenschluss operieren. Daher hat sie sich jetzt als gemeinnützige Firma gegründet. Seit ihrem Start im Jahr 2019 geht es der Bytecode Alliance darum, ein sicheres Ökosystem rund um Webassembly und das Webassembly-System-Interface (WASI) zu errichten. Vor allem die sichere Nutzung von Webassembly außerhalb des Browsers, etwa in IoT-Geräten (Internet of Things) und im Cross-Plattform-Einsatz quer über Cloud- und Edge-Bereiche, schwebt den Initiatoren vor. Aufgabe zu groß für ...

