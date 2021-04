Erfurt (ots) - Seit dem Sendestart 1997 engagiert sich KiKA zusammen mit den Kinderprogrammredaktionen von ARD und ZDF für Ideen, Wünsche, Forderungen und Projekte von Kindern und Jugendlichen. Mit dem 2020 neu entwickelten "KiKA Award" zeichnet das öffentlich-rechtliche Kindermedienangebot außergewöhnliche Leistungen aus und gibt ihnen einen feierlichen Rahmen. Dazu können sich ab 1. Mai 2021 Einzelpersonen und Gruppen mit dem eigenen Projekt auf kika-award.de bewerben. Als Höhepunkt winkt der Live-Auftritt in der großen Preisverleihungsshow im November."Das freiwillige Engagement von Kindern in Deutschland verdient eine besondere Wertschätzung, denn sie stärken damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das will KiKA - gemeinsam mit ARD und ZDF - nach einem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr auch 2021 würdigen", erklärt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Wir machen diese Arbeit sichtbar und setzen mit der Auszeichnung ein Zeichen für eine kinderfreundlichere Gesellschaft."In diesen fünf Kategorien werden herausragende Projekte ausgezeichnet:1. "KiKA Young Science Award" für die nützlichste Erfindung2. "KiKA Clever Online Award" für verantwortungsvolle Mediennutzung3. "KiKA For our Planet Award" für nachhaltiges Engagement4. "KiKA Make a Change Award" für sozialpolitisches Engagement5. "KiKA Kinder für Kinder Award" für das Engagement von Kindern für KinderIn den jeweiligen Kategorien unterstützen prominente Patinnen und Paten die Nominierten. Im vergangen Jahr präsentierten unter anderem Lisa & Lena, Eko Fresh und Michael Patrick Kelly einen "KiKA Award". Gemeinsam mit dem Publikum kürten sie die Gewinner*innen in einer großen Live-Show im November - einem einzigartigen Erlebnis für die ganze Familie. Alle Informationen zum Aufruf sind auf kika-award.de zu finden. Die Bewerbung ist bis zum 30. Juni 2021 möglich.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und den ARD-Anstalten rbb, BR, HR, NDR, MDR, RB und SR. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die beteiligten ARD-Anstalten Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich. Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4901797