Die Corona-Pandemie hält den Klinik- und Medizinkonzern Fresenius SE seit rund einem Jahr auf Trab. Mittendrin muss sich Konzernchef Stephan Sturm Spekulationen um eine Aufspaltung erwehren. Zudem ist Spannung auf der Ergbnisseite angesagt. Das Unternehmen veröffentlicht in der kommenden Woche den Quartalsbericht.Wenn Sturm in der nächsten Woche die Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert (am 6. Mai), stehen einmal mehr die Auswirkungen der Pandemie im Fokus. Die Klinikgesellschaft Helios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...