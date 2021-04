Wasser-Investments sind gefragt

Wasser wird vielerorts als selbstverständlich vorhandenes Gut angesehen. Doch ist die Wasserversorgung in vielen Regionen dieser Welt ungenügend; und das Problem viel weitreichender, als oftmals vermutet. Verschwendung, Verschmutzung, Ineffizienzen, die demografische Entwicklung sowie die Klimaerwärmung sind alles Gründe, welche die Situation zunehmend verschärfen. Neue Technologien und Infrastruktur, um dem Problem entgegenzuwirken, sind gefragter denn je. Das könnte auch für Anleger interessante Möglichkeiten eröffnen.

Zahlen und Fakten auf einen Blick

"Weltweit haben rund 2,2 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser - und 4,2 Mrd. Menschen - also rund 55 Prozent der Weltbevölkerung - keinen Zugang zu sicheren Sanitäranlagen. Etwa vier Milliarden Menschen leben in Regionen, die in mindestens einem Monat pro Jahr von hoher Wasserknappheit betroffen sind.".

Der weltweite Verbrauch von Wasser steigt jährlich um rund 1 Prozent - doch steht das Wachstum einem begrenzten Angebot gegenüber. Das sind ernüchternde Zahlen, die aus dem Weltwasserbericht 2021 der UNESCO, welcher im Auftrag der Vereinten Nationen erstellt wurde, hervorgehen.

Obwohl wir auf einem Planeten leben, der zu rund drei Vierteln von Wasser bedeckt ist, ist das Angebot an Wasser stark beschränkt und steht einer wachsenden Nachfrage gegenüber. Denn vom gesamten Wasservorkommen auf der Erde sind nur ca. drei Prozent Süßwasser - und auch davon lässt sich nicht mal alles nutzen, da ein großer Teil noch in Schnee oder Gletschern gebunden ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...