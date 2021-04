DJ Altmaier: Scholz verhinderte besseren Ökostrom-Kompromiss

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mitverantwortlich dafür, dass der jüngste Ökostrom-Kompromiss nicht ambitionierter ausgefallen ist. Für ihn sei klar gewesen, dass der weitere Erneuerbaren-Ausbau "aus dem Bundeshaushalt und nicht über die EEG-Umlage finanziert wird, weil sonst nämlich die ganzen Senkungen, die wir wieder erreicht haben, aufgefressen worden wären", sagte Altmaier bei den Berliner Energietagen. "Dazu war der Finanzminister nicht bereit, dafür hätte er nämlich den Finanzplan ändern müssen für die nächsten Jahre."

Zudem hätte die Koalition über die CO2-Bepreisung für die nächsten Jahre reden müssen, betonte der CDU-Politiker. Für größere Fortschritte bei der Windenergie an Land wiederum hätte man das Baurecht in den Blick nehmen müssen. Deshalb sei klar gewesen, "dass die ganz große Lösung jetzt noch nicht kommt", so Altmaier.

Den Kompromiss von Union und SPD - eine Ergänzung des Energiewirtschaftsrechts - hatte das Bundeskabinett am gestrigen Dienstag beschlossen. Sie beinhaltete höhere Ausschreibungsmengen bei der Solarenergie und der Windkraft an Land, was die Energiewirtschaft aber immer noch als zu gering kritisierte.

Auch wurde die Absenkung der EEG-Umlage in den Jahren 2023 und 2024 auf höchstens 5 Cent pro Kilowattstunde beschlossen, finanziert durch Milliarden-Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Im Zuge des Konjunkturpaketes hatten Union und SPD bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die Einnahmen aus dem neuen CO2-Preis für Heiz- und Kraftstoffe auf das EEG-Konto fließen zu lassen.

Bei den Berliner Energietagen hatte sich Scholz der Forderung Altmaiers nach einer vollständigen Abschaffung der EEG-Umlage angeschlossen. Auch forderte der SPD-Politiker mit Nachdruck einen deutlich schnelleren Ökostrom- und Strominfrastrukturausbau.

