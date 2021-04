Mit einer eigenen digitalen Messe will der Messtechnik-Anbieter Krohne, Duisburg, das 100-jährige Bestehen des Unternehmens feiern. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildete heute eine virtuelle Pressekonferenz. Die Anfänge des heute über 4.000 Mitarbeiter zählenden und global aufgestellten Unternehmens im Jahr 1921 waren eher bescheiden: Ludwig Krohne begann damals mit der Fertigung von Schwebekörper-Durchflussmessgeräten für den Einsatz in Härtereien der Stahlindustrie. Nachdem sowohl der Firmengründer als auch dessen Sohn Karl in den Jahren des zweiten Weltkriegs verstorben waren, führte die Witwe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...