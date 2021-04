Volkswagen stellt ein E-Performance Modell vor und baut eine neue Elektroautofabrik in China auf. Auch ein Klassiker wurde neu aufgelegt. Neues E-Auto Werk in China im Bau Die Wolfsburger nehmen Elektromobilität ernst. Das beweisen Sie mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte in der westchinesischen Provinz Anhui erneut. Der erste Spatenstich wurde schon gesetzt und die Bauarbeiten des 500.000qm großen Technikzentrums sollen Mitte 2022 beendet sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...