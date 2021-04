Homepage: www.test4work.de (ots) - Über drei Millionen steuerpflichtige Firmen gibt es in Deutschland. Sie alle stehen während der Corona-Pandemie in der Pflicht, ihren Mitarbeitern einen regelmäßigen Corona-Test anzubieten und das Ergebnis nachprüfbar und DSGVO-konform zu verwalten. test4work.de kümmert sich genau um diese Aufgabe. Das Online-Portal spart den Unternehmen viel Zeit, sorgt für Sicherheit und ist darüber hinaus auch kostenfrei in der täglichen Anwendung.In aller Kürze:- www.test4work.de ist online- Mitarbeiter der Firma erfassen- Video-Anleitungen unter einer Minute führen Sie durch das System- Datenschutz-konformes Verwalten der Ergebnisse- Ergebnisübergabe an die Mitarbeiter per E-Mail (Zertifikat als PDF)- Automatisches Einladen der Mitarbeiter per Mail (Update KW 18)Home-Office, Corona-Lockdown, Abstandregeln: Die Virus-Pandemie fordert der deutschen Wirtschaft zurzeit alles ab.Es kostet sehr viel Aufwand, sich als Unternehmen in einer Welt zu behaupten, in der sich die geltenden Regeln und Bedingungen fast täglich ändern. Insbesondere Zeit ist da zu einem äußerst wertvollen Gut geworden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die in der Firma nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtend gewordenen Corona-Schnelltests möglichst wenig von dieser Ressource blockieren.Bernd Ideler von der Ideler EDV-Beratung: "Wir möchten Ihnen als Firma helfen, die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen und die regelmäßig durchgeführten Corona-Tests der Mitarbeiter effizient, übersichtlich und für eventuell kommende Prüfverfahren nachvollziehbar und ohne Mehraufwand zu verwalten. Für diesen Zweck haben wir das Portal test4work.de entwickelt, das wir Deutschland kostenfrei zur Verfügung stellen."test4work.de ist kinderleicht zu bedienen und bietet den Unternehmen Unterstützung in sämtlichen Belangen, wenn es um die Corona-Schnelltests und um eine papierlose Abarbeitung geht.- Mitarbeiter-Import: Alle Mitarbeiter der Firma lassen sich manuell oder über einen Excel-Import erfassen.- Erfassen der Tester: Auch die Mitarbeiter, die beauftragt wurden, die Tests durchzuführen, werden erfasst.- Video-Anleitung: Wir führen Sie durch unser System und erläutern mit kurzen Videos (unter einer Minute) die Bedienung.- Testzertifikate versenden: Die Testergebnisse werden automatisch per Mail an die Mitarbeiter verschickt.- Einladen der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter werden automatisiert per E-Mail zu den Tests eingeladen. Der Testrythmus pro Mitarbeiter kann frei vorgegeben werden. (Update KW 18)Bernd Ideler: "Wir arbeiten komplett DSGVO-konform. Wir erfassen nur die nötigsten Daten, löschen die Testergebnisse gemäß den gesetzlichen Vorgaben automatisch und setzen eine Pseudonymisierung um. Die Daten werden in Deutschland gehostet und der Zugriff wird über eine Zwei-Wege-Authentisierung zusätzlich gesichert. Auf Wunsch kann das System auch direkt beim Kunden gehostet werden. Georg Baumann, Anwalt und TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter sowie Datenschutzauditor (www.frag-den-dsb.de), berät uns in allen datenschutzrechtlichen Fragen."Für Firmen steht der Online-Service ab sofort und völlig kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Ideler EDV-BeratungBahnhofstr. 53a27612 LoxstedtAnsprechpartner für die Presse: Bernd IdelerTelefon: 04744-731979-0Telefax: 04744-731979-20E-Mail: info@test4work.deInternet: www.test4work.deOriginal-Content von: Ideler EDV-Beratung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155241/4901918