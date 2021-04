Google Travel zeigt ab sofort Informationen zum Umgang mit Corona zu jedem gewählten Reiseziel an. Damit will der Suchmaschinenriese die Reiseplanung erleichtern. Besser macht's Expedia. Nutzer von Google Travel erhalten jetzt wichtige Informationen zu den von ihnen in der Reisesuchmaschine gewählten Zielorten. Vor allem die wichtige Frage nach der Erforderlichkeit eines Impf- oder Testnachweises oder dem Eintritt einer Quarantänepflicht beantwortet Google Travel nun. Google Travel mit eher rudimentären Infos und Links zu offiziellen Stellen Wesentliche Info in Google Travel. ...

