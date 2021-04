Die Berichtsaison der Finanzinstitute geht mit der neuen Woche in eine neue Runde und nimmt nun auch in Europa fahrt auf. Nach den mittelprächtigen Zahlen der Schweizer Großbank UBS (CH0244767585) veröffentlichte gestern Morgen die britische Großbank HSBC (GB00054052869) ihre Zahlen für das 1. Quartal 2021. Mit einer Marktkapitalisierung von 98,38 Milliarden Euro ist die HSBC die größte Bank im europäischen Raum. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf Asien. In dem asiatischen Markt konnte die HSBC 60 % des Umsatzes des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...