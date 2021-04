Der EuroStoxx50 verteidigt die Marke von 4000 Punkten und schliesst mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 4015,03 Zählern.Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vor dem am Abend folgenden US-Zinsentscheid etwas zugelegt. Der EuroStoxx verteidigte die Marke von 4000 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 4015,03 Zählern. Der französische Cac 40 legte um 0,53 Prozent auf 6306,98 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,27 Prozent auf 6963,67 Punkte. Die Anleger warteten darauf...

