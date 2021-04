Freiburg (awp) - Die Aktionäre des Augenheilkunde-Konzerns Alcon haben an der Generalversammlung am Mittwoch zwar allen verbindlichen Anträgen zugestimmt. Den Vergütungsbericht für das vergangene Jahr hingegen lehnten sie in einer Konsultativabstimmung ab. Den beantragten Maximalvergütungen für den Verwaltungsrat und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...