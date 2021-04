Die Wiener Börse hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,45 Prozent auf 3.247,95 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,42 Prozent auf 1.655,56 Punkte. An anderen Börsen gab es zwar kleine Pluszeichen, die Bewegungen hielten sich aber ebenfalls in engen Bandbreiten. Viele Marktteilnehmer dürften am Mittwoch die am Abend angesetzte Zinsentscheidung der US-Notenbank abgewartet ...

