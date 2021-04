The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2021



ISIN Name

BMG4953J1918 M-RESOURCES GRP. HD -,08

CA94856V3074 WEEKEND UNLTD INDUSTR.

SE0001666553 ENLABS AB

US12542Q8704 CHF SOLUTIONS INC -,0001

US31428XBU90 FEDEX 19/22

US81689B1035 SENECA BIOPHARMA DL-,01

XS1174211471 EUROF.SCIENTIF. 15/22

POTENT VENTURES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de