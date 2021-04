NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern seien insgesamt solide und klar über den Erwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller für die Jahre 2021 und 2022./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 17:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

