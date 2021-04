Gegenüber der Silbernen Auszeichnung des Jahres 2020 erhält Boyd in diesem Jahr die noch bedeutendere Goldene Auszeichnung für nachhaltige Entwicklungsprogramme der Deutschen Telekom als Anerkennung hervorragender Leistungen im Bereich soziale Unternehmensverantwortung

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Werkstoffen und Wärmemanagementlösungen, gab bekannt, dass sie im 2. Jahr in Folge eine Auszeichnung für nachhaltige Entwicklungsprogramme von der Deutschen Telekom, einem Weltmarktführer für integrierte Telekommunikationssysteme, erhalten hat. Die an Boyd verliehene Auszeichnung in Gold ist Ausdruck einer nochmaligen Steigerung gegenüber dem Vorjahr und zeichnet Boyd erneut für seine fortlaufende Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und Investitionen in Programme zur Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung des Unternehmens aus. Die Boyd Corporation ist eine globale Marke mit fast 100 Jahren Tradition und Vision und hat sich der Entwicklung von Technologien und Kompetenzen verschrieben, mit denen komplexe technische Herausforderungen für innovative Märkte und Kunden gelöst werden können.

Der von Boyd für seine Spezial-Thermalsparte Aavid entgegengenomme Gold Award steht als Anerkennung für:

exzellente Zusammenarbeit und herausragende Leistungen bei der Implementierung, Durchsetzung und Weiterentwicklung von Systemen und Richtlinien zur sozialen Verantwortung von Unternehmen,

Förderung eines breiten Programmengagements, das die gesamte Belegschaft bis hin zu den Führungskräften umfasst,

Förderung von Umweltmanagement, Denken in Lebenszyklen, ethischen und fairen Arbeitspraktiken und

Schutz der Menschenrechte im gesamten Unternehmen und in der Lieferkette.

Die prestigeträchtige Auszeichnung wird als Anerkennung für beste Praktiken und Führungsqualitäten im Bereich der Kreislaufwirtschaft innerhalb der Lieferkette der Deutschen Telekom verliehen. Die Auszeichnung bestätigt Boyds Engagement für Innovation und greifbare Ergebnisse im Bereich der Reduzierung von Umweltbelastung durch Implementierung bester Praktiken für Nachhaltigkeit und verantwortliches Handeln.

"Wir schützen Umwelt und Menschen, weil sie die weltweite Grundlage unseres Unternehmens sind. Soziale Verantwortung und ökologisches Bewusstsein sind wichtige Teile unseres Selbstverständnisses und wichtige Aspekte unserer globalen Aufgaben", erklärte Boyd CEO Doug Britt. "Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung sind Quelle der Wertschöpfung unserer Kunden und Teilhaber und zugleich das Fundament ethisch tragfähiger Geschäftsbeziehungen. Die Anerkennung unserer Leistungen bei der sozialen Verantwortung durch eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen ist eine großartige Bestätigung der bedeutenden Fortschritte, die Boyd in diesem Bereich gelungen sind. Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, die diese Leistung ermöglicht haben."

Der Hauptsitz von Boyd befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit über dreißig Fertigungs- und Design-Zentren auf drei Kontinenten vertreten, um den Erfolg seiner Kunden durch globale Agilität, schnelles Arbeiten und prompten Service zu unterstützen. In der Führungsetage hat man sich der Förderung des Bewusstseins sozialer Unternehmensverantwortung verschrieben und überwacht engmaschig globale Partner der Lieferkette, überprüft regelmäßig Gesundheits- und Sicherheitsinitiativen, schützt Arbeitskräfte und setzt konsequent die Einhaltung ethischer Maßstäbe durch. All dies zeichnet Boyd als Vorreiter bei Lösungen für integrierte Versiegelungen, Thermomanagement und Schutzvorrichtungen aus, die zur Verwirklichung innovativer Kundenanwendungen dienen und für die ausschließlich auf fortschrittliche und weltweit verantwortliche Weise beschaffte und konzipierte Ressourcen und Herstellungsverfahren verwendet werden.

Über die Boyd Corporation

Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator technischer Materialien und Wärmemanagement-Technologien zur Versiegelung, Kühlung und Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Indem wir für führende weltweite Unternehmen auch die komplexesten Herausforderungen erfolgreich lösen, gewinnen wir technologische Kompetenz in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Unsere innovativen Technologien verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen die neueste Generation von Flugzeugen und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Smartphones. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

