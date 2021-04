Walton, ein Immobilieninvestment- und -verwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 3,39 Mrd. USD, freut sich, im Auftrag der McConachie Asset Management Corporation eine Ausschüttung von 5.320.686 CAD an Investoren bekannt zu geben, die am 30. April 2021 erfolgen wird.

Diese Ausschüttung stellt einen Teil der jährlichen Zinszahlung für die umstrukturierten Anleihen der McConachie Asset Management Corporation sowie eine Rückzahlung des geschuldeten Kapitalbetrags dar. Die Ausschüttung wird anteilig an alle Anleihegläubiger ausgezahlt. Die Zahlung enthält Zinsen von insgesamt 320.686 CAD, die vom 1. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021 angefallen sind. Die Vorauszahlung für umstrukturierte Anleihen beträgt insgesamt 5.000.000 CAD.

Dies ist die erste Ausschüttung im Jahr 2021, wobei eine zusätzliche Ausschüttung an die Investoren voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen wird. Bisher wurden Kapital- und Zinszahlungen in Höhe von 59.498.693 CAD an Anleger der McConachie Asset Management Corporation geleistet.

McConachie ist ein Wohnbauprojekt in Edmonton (Alberta, Kanada), bei dem Walton Projektleiter ist. Basierend auf einem festgelegten Plan zum Abschluss der Siedlungsentwicklung, zur Maximierung der Rückzahlungsbeträge und zur Erfüllung weiterer Verpflichtungen hat Walton im ersten Quartal 2021 wichtige Aufgaben erledigt, um das Projekt weiter voranzutreiben und seine endgültigen Ausschüttungen im Auftrag von McConachie vorzunehmen. Die auf dem aktuellen Wartungsplan für Infrastrukturen wie Straßen und Entwässerungsrohre basierende Projektion wird bis zum vierten Quartal dieses Jahres an die Stadt Edmonton übergeben, wobei mögliche Landschaftsbauprojekte bis 2022 übertragen werden.

Über Walton

Walton ist ein in Privatbesitz befindliches, weltweit führendes Immobilieninvestment- und -verwaltungsunternehmen, das sich seit mehr als 40 Jahren auf strategisch günstig gelegene Grundstücke in wichtigen Wachstumsregionen konzentriert. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag seiner Investoren und Geschäftspartner ein Immobilienvermögen von 3,39 Mrd. USD in Nordamerika. Walton besitzt und verwaltet mehr als 105.000 Morgen Land in den USA und Kanada. Zu den wichtigsten Organisationseinheiten der Walton-Unternehmensgruppe gehören Walton Global Holdings, Walton International Group und Walton Development and Management. Weitere Informationen finden Sie unter walton.com.

