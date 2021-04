MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Wiederaufbauplan für Italien:

"248 Milliarden Euro also. Zunächst war mal die Rede gewesen von 191 Milliarden, dann von 222, am Ende packte Draghi noch mal 26 Milliarden drauf. Und in Brüssel nickte man die Summe einfach ab, obschon ein großer Teil davon Kredite sind und Italien so hoch verschuldet ist wie noch nie. Mehr Defizit, trotz Rekordschulden: Das ist die Umkehrung einer alten Maxime, eine abenteuerliche Wette. Doch Draghi bürgt, er allein. Der Name des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank wiegt schwerer als der schlechte Ruf Italiens."/zz/DP/jha