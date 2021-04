Den gestrigen Ausbruchsversuch im DAX gilt es zu bewerten, das FED-Event und weitere Quartalszahlen vor dem Start in den Donnerstag. Kurzer Test der Oberseite im DAX Die Marken der letzten Handelstage galten auch am Mittwoch als richtungsweisend und führten direkt am Morgen zu einer erneut starken Eröffnung im DAX. Dabei ist die bekannte Widerstandszone direkt angelaufen und getestet worden: 15.320 Punkte. Zum Start des Mittwochs war dies noch als ...

