Die im Besitz des chinesischen Staatskonzerns ChemChina stehenden Gruppe will gemäss früheren Angaben bis Mitte 2022 an die Börse.Basel - Die Syngenta Group hat im ersten Quartal 2021 mehr umgesetzt und das Betriebsergebnis gesteigert. Alle Geschäftsbereiche der Gruppe wuchsen zweistellig, teilte Syngenta am Donnerstag mit. Der Agrochemiekonzern steigerte seinen Umsatz von Januar bis März um 20 Prozent 7,1 Milliarden Dollar. Alleine 2,2 Milliarden entfielen auf die Syngenta Group China (+41%). Gut lief zudem das Geschäft mit...

