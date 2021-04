Der Aktienmarkt bietet Millionen von Millionen einen Weg, sich in die finanzielle Freiheit zu arbeiten. Obwohl große Gewinne nicht einfach so kommen, zahlt sich Geduld aus. Jedenfalls wenn es darum geht, in großartige Unternehmen zu investieren. Zum Beispiel hat der breit angelegte S&P 500, der 500 der größten multinationalen Unternehmen nach Marktkapitalisierung umfasst, in den letzten vier Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite, einschließlich Dividenden, von mehr als 10 % ...

Den vollständigen Artikel lesen ...