München (ots) -- Auch in Sachsen-Anhalt und dem Saarland werden viele Verträge mit Handy abgeschlossen- In Bayern und Hamburg entscheiden sich die meisten Verbraucher*innen für Tarife ohne Handy- Datenvolumen zum mobilen Surfen in NRW besonders hoch, in Bayern niedrigerMünchen (ots) - Die meisten Verbraucher*innen entscheiden sich für einen SIM Only Tarif (https://handytarife.check24.de/?context=handytarife), also einen Mobilfunkvertrag ohne neues Handy. Es gibt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Besonders Kund*innen aus Nordrhein-Westfalen (50 Prozent), Sachsen-Anhalt und dem Saarland (je 49 Prozent) nutzen häufig die Möglichkeit, ein Smartphone über einen Handytarif zu finanzieren (https://handyvertrag.check24.de/).1)In Bayern und Hamburg (je 37 Prozent) entscheiden sich vergleichsweise wenig Verbraucher*innen für eine Kombination aus Mobilfunktarif und Endgerät. Ein sogenanntes Bundle aus Vertrag und neuem Handy ist für viele Verbraucher*innen interessant, die sich für teure Flagship-Smartphones der großen Hersteller interessieren."Bundle-Angebote machen auch hochpreisige Smartphones erschwinglich", sagt Markus Gößler, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Verbraucher*innen sollten aber darauf achten, dass sich nach der Mindestvertragslaufzeit die monatlichen Kosten des Handyvertrags automatisch reduzieren oder in einen neuen Vertrag wechseln."Nachfrage nach Datenvolumen zum mobilen Surfen in NRW besonders hoch, in Bayern niedrigerDass sich besonders viele Kund*innen in Nordrhein-Westfalen für Tarife inklusive Endgerät entscheiden, schlägt sich auch im Datenvolumen (https://handytarife.check24.de/ratgeber/datenvolumen-wie-viel-sie-brauchen-wo-sie-sparen?context=default) der nachgefragten Tarife nieder. Auch hier liegt NRW mit Tarifen mit durchschnittlich 13,2 Gigabyte an der Spitze. Verbraucher*innen in Bayern schließen dagegen Tarife mit durchschnittlich nur 11,0 Gigabyte ab.2)"Zu neuen leistungsstarken Smartphones werden häufig auch passende Tarife mit viel Datenvolumen gewählt", sagt Markus Gößler.Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 KundenkontoUm den Abschluss eines neuen Handyvertrags zu erleichtern, können Verbraucher*innen bestehende Verträge jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice (https://handyvertrag.check24.de/kuendigen) kündigen. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.1)Datenbasis: alle 2020 über CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge2)https://ots.de/OhF8jQ