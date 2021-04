Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX verhalten optimistisch erwartetDer DAX dürfte am Donnerstag mit einem kleinen Gewinn in den Handel starten - rund eine Stunde vor Eröffnung tendiert er 0,2 Prozent höher bei 15.319 Punkten.2. Börsen in Fernost mit AufschlägenDer japanische Leitindex Nikkei notierte am Mittwoch zum Handelsende 0,21 Prozent stärker bei 29.053,97 Punkten. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...