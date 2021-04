Dank der "taubenhaften" Töne der US-Notenbank Fed ging es mit dem Dollar in tiefere Regionen, was dem gelben Edelmetall nach oben verhalf.Trotz der Anzeichen für eine markante Erholung der Konjunktur, will die Fed weiterhin monatlich für 120 Milliarden Dollar Anleihen kaufen, um die Zinsen niedrig zu halten. Dies kam am Goldmarkt ausgesprochen gut an, schließlich dürfte damit die "chronische" Geldentwertung anhalten und die Opportunitätskosten, die sich für Goldbesitzer durch den Zinsverzicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...