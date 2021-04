The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2021ISIN NameBMG4977W1038 IT LTD HD-,10USU2339CDF24 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLRXS1622630132 ALLERGAN FNDG 17/21USU2339CDE58 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGSUS458140AW03 INTEL CORP. 16/21XS0154961188 UNIQUE PUB F. 02/32 NXS1403446724 CITIGROUP INC. 16/21 FLRXS1403447292 CITIGROUP INC. 16/21DE000DK0KM00 DEKA NOK FESTZINS 17/21XS1403416222 TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTNDE000BLB3SR1 BAY.LDSBK.IS.15/21US09681MAG33 BOC AVIATION 18/21 FLR