Der wöchentlichen Lesung der Einmonats-Risk-Reversals des USD/CHF, ein Maß für das Verhältnis von Calls zu Puts, stieg bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels am frühen Donnerstag, so stark wie seit der Woche die am 8. Januar endete nicht mehr. Dies steht im Widerspruch zum USD/CHF-Abwärtstrend, der kürzlich den dritten Tag in Folge die März-Tiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...