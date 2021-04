London und Worcester, England (ots/PRNewswire) - Das mikromultinationale Open-Source-Softwareunternehmen Payara Services wurde für seine Leistungen im globalen Handel und Export mit dem Queen's Award for Enterprise for International Trade ausgezeichnet.Jetzt in seinem 55. Jahr, der Queen's Award for Enterprise: International Trade ist der renommierteste Unternehmenspreis Großbritanniens und zeichnet Organisationen aus, die sich bei ihren Exporten im Ausland ausgezeichnet haben und gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf soziale, wirtschaftliche und ökologische Aktivitäten aufrechterhalten.Der Gewinn von Payara bestätigt den wachsenden Erfolg des Open Source Software Geschäftsmodells. Das Open-Source-Produktangebot von Payara, die Payara Platform, basiert auf den globalen Initiativen der Standards Jakarta EE und MicroProfile. Community-Benutzer können die Payara Platform Community Edition für ihre Entwicklungsprojekte und containerisierte Jakarta EE- und MicroProfile-Anwendungen herunterladen, während die voll unterstützt, Die Payara Enterprise Edition ist für geschäftskritische Systeme in der Produktion und containerisierte Jakarta EE- und MicroProfile-Anwendungen konzipiert.Als eines von nur 205 Unternehmen im ganzen Land, die diese Auszeichnung persönlich von Ihrer Majestät der Königin genehmigt haben, oft als Ritterschaft für Unternehmen bezeichnet, Payara kann das angesehene Queen's Award-Emblem für seine Marketing- und Werbeaktivitäten für die nächsten fünf Jahre nutzen.Steve Millidge, Gründer und CEO von Payara Services Ltd, kommentierte: Wir freuen uns, einen Queen's Award für internationalen Handel zu gewinnen. Payara wurde global geboren und hat Teammitglieder in vielen Ländern. Diese Auszeichnung würdigt ihr Engagement für die Mission, Kunden weltweit vertrauenswürdige, unterstützte Unternehmenssoftware zu liefern."Dominika Tasarz-Sochacka, Marketing Manager von Payara, fügte hinzu: "Diese prestigeträchtige Auszeichnung stärkt unseren globalen Ruf und baut auf dem außergewöhnlichen Wachstum auf, das wir in den letzten drei Jahren in Übersee erlebt haben."Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Payara eine Strategie für den Außenhandel umgesetzt. 95% seiner Dienstleistungen werden derzeit in insgesamt neun Länder exportiert, darunter die USA, Japan, Südafrika und Deutschland.Payara Services mit Hauptsitz in Worcestershire und einem sekundären EU-Büro in Funchal, Portugal, ist für seine Entwicklung innovativer Infrastruktursoftware, einschließlich der Bereitstellung von 24/7-Produktions-, Entwicklungs- und Migrationsunterstützung für Kunden auf der ganzen Welt, bekannt; einschließlich BMW Group, Hermes und Rakuten Card.Das führende Team von Tech-Experten - oder 'Payarans' - hat unglaublich hart gearbeitet, um den Jahresumsatz in den letzten drei Jahren um 107% zu steigern, wobei sich der Exportumsatz von 33% auf 75% mehr als verdoppelt hat. Der Payara Server ist mittlerweile eine der am schnellsten wachsenden Open-Source-Plattformen weltweit mit einer Community von über 320.000 Benutzern.Payara baut seine globale Kundenbasis weiter aus, um neue Märkte zu erschließen, und hat mehrere innovative Projekte in der Pipeline, darunter die Payara Cloud. September 2021, Payara Cloud ist die nächste Generation von Cloud-nativen Anwendungsserver und All-in-One-PaaS bietet eine effizientere Möglichkeit, Jakarta EE-Anwendungen in der Cloud ohne Kubernetes Wissen erforderlich laufen.https://www.payara.fish https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterpriseFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1497916/Payara_Queens_Award_for_Enterprise.jpgPressekontakt:Hannah Haffieldhhaffield@makemorenoise.co.uk+ 44 (0)121 594 0712/ +44 (0)7939 468 567Original-Content von: Payara, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155251/4902054