DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MUL-L.SOU.AFR. EOA LSAF LU1900067270 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D LYPT LU0496786731 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MUL-L.SOU.AFR. EOA LSAF LU1900067270 BAW/UFN
MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D LYPT LU0496786731 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de