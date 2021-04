Die Konzernumsatzerlöse der OMV stiegen im 1. Quartal um 35 Prozent auf 6.429 Mio. Euro. Dies sei insbesondere auf die zusätzlichen Umsatzerlöse der vollkonsolidierten Borealis zurückzuführen, so das Unternehmen. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich um 24 Prozent auf 870 Mio. Euro. Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Exploration & Production stieg auf 361 Mio. Euro (Q1/20: 137 Mio. Euro), während sich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Refining & Marketing auf 108 Mio. Euro verringerte (Q1/20: 367 Mio. Euro). Der den Aktionären zuzurechnende CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten lag bei 424 Mio. Euro (Q1/20: 316 Mio). In Q1/21 wurden Netto-Sondereffekte in Höhe von 63 Mio. Euro verzeichnet (Q1/20: - 165 Mio), die ...

