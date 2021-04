Die aktuell längste Serie: United Internet mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.19%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch Heidelberger Druckmaschinen mit 14,68% auf 1,42 (323% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,11%) vor Century mit 14,17% auf 12,81 (383% Vol.; 1W 17,09%) und Delivery Hero mit 9,37% auf 140,05 (233% Vol.; 1W 10,41%). Die Tagesverlierer: Pantaflix mit -10,36% auf 1,25 (228% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,68%), Varta AG mit -6,07% auf 120,65 (138% Vol.; 1W 2,20%), Geely mit -4,58% auf 2,21 (37% Vol.; 1W -9,84%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (23879,32 Mio.), Advanced Micro Devices, Inc. (18302,97) und Alphabet ...

