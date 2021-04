Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz und Anita Buri verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft um weitere drei Jahre. Seit 2014 ist Anita Buri als Markenbotschafterin für Lidl Schweiz unterwegs. Der Detailhändler und die Thurgauerin haben bereits zahlreiche weitere gemeinsame Projekte geplant.Die Moderatorin und Ex-Miss Schweiz (1999) hat ihre Wurzeln wie Lidl Schweiz im Kanton Thurgau. So verbindet beide mehr als nur eine langjährige Kooperation.In den letzten Jahren haben Anita Buri und Lidl Schweiz zahlreiche Kampagnen und Projekte zusammen realisiert. Dazu gehört das 5-Tages-Fitnessprogramm "Fit mit Anita Buri", mit kurzen aber intensiven Übungen für die täglichen Workouts. Seit Dezember 2020 lädt Anita in den Podcasts- Folgen "Schnurri mit Buri" prominente Persönlichkeiten zum "Kaffiklatsch" ein. Für dieses Jahr sind weitere 16 Folgen geplant. Unter anderem waren bereits die beiden Schwinger Christian Stucki und Samuel Giger (beide ebenfalls Lidl Schweiz-Markenbotschafter) aber auch Renzo Blumenthal und Fäbu Rohrer zu Gast bei Anita.Anita Buri freut sich über die Fortsetzung der Partnerschaft: "Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Lidl-Familie zu sein!"Über die Verlängerung der Partnerschaft freut sich auch Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz: "Anita passt mit ihrer bodenständigen, sympathischen Art sowie Ihrem grossen Engagement perfekt zu Lidl Schweiz. Wir sind gespannt und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte."Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100869704