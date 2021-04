Trotz des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise und eines weiterhin schwierigen Umfelds ist der Luftfahrt- und Rüstungskonzern mit schwarzen Zahlen ins Jahr 2021 gestartet. Airbus bestätigt sogar die ambitionierte Prognose für das laufende Jahr. An der Börse sorgt das am Donnerstag für steigende Kurse. Unter dem Strich stand beim Airbus-Konzern ein Gewinn von 362 Millionen Euro nach einem Verlust von 481 Millionen ein Jahr zuvor. Im Stammgeschäft lief es für den Flugzeugbauer besser als gedacht. ...

