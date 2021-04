Wien (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve würdigt die sich verstärkende Konjunktur, ermöglicht durch die Impffortschritte und die expansive Wirtschaftspolitik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sektoren, die am stärksten von der Pandemie betroffen seien, würden Anzeichen einer Verbesserung zeigen, aber weiterhin schwach bleiben. Die jüngsten Inflationsanstiege seien in der FED-Erklärung als weitgehend vorübergehend beurteilt worden. Die Änderungen im Wortlaut hätten sich auf die Einschätzung der wirtschaftlichen Erholung konzentriert, deren Risiken als ausgewogener angesehen würden als noch vor einem Monat (erheblichen Risiken). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...