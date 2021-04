Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Leitzinsen bei 0-0,25% und fortgesetzte Anleihekäufe im Volumen von 120 Mrd. USD pro Monat zeugen davon, dass die FED ihre Ziele noch nicht als erreicht ansieht, so die Analysten der Helaba.Die FED halte Kurs, obwohl die Wachstumsdynamik deutlich zugenommen habe. So sei in den USA bei der ersten BIP-Schätzung für Q1 mit einer kräftigen Beschleunigung zu rechnen. Die Konsensschätzung sei zuletzt weiter gestiegen und auch die "Schnellschätzungen" beispielsweise der FED in Atlanta seien sehr hoch. Vor diesem Hintergrund bestehe kaum mehr positives Überraschungspotenzial. Konjunkturelle Skepsis sei dennoch nicht angebracht und die FED warte eine "substanzielle" Verbesserung der Arbeitsmarktlage ab, bevor es Kürzungen der Anleihekäufe gebe. ...

