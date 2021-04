Der Dax +0,28% steuert am Donnerstag auf eine moderat positive Eröffnung zu. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn wurde der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent höher bei 15.322 Punkten taxiert. Damit würde er zwar an die lustlose Entwicklung der vergangenen Tage anknüpfen. Doch der Rekord von 15.501 Punkten aus der vergangenen Woche bleibt damit in Reichweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

Den vollständigen Artikel lesen ...