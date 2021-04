Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag befestigt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,33 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen deuten die Index-Futures einen positiven Handelsauftakt an. Auf Unternehmensebene steht weiterhin die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus der Anleger. Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...