Den Haag - Der Ölkonzern Shell hat im ersten Quartal von einer Erholung des Ölpreise und dem im vergangenen Jahr forcierten Sparkurs profitiert. In den ersten drei Monaten verdiente Shell unter dem Strich knapp 5,7 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd Euro) und kehrte damit in die schwarzen Zahlen zurück. Über das vergangene Jahr hatte sich wegen des Ölpreis-Verfalls ein Verlust von 22 Milliarden...

